كولر يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

شهدت تدريبات الأهلي خلال اليومين الماضيين تركيز مارسيل كولر المدير الفني على رفع الحمل البدني للاعبي الفريق الأحمر، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خاصة في الشوط الثاني من مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي الأول في السعودية أمس الثلاثاء التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائي وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

وضمت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كلا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.