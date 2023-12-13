أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 341 ألفا و500 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 341 ألفا و500 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و682 دبابة و10 آلاف و594 من المركبات المدرعة و8 آلاف و76 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و662 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1176 من المعدات الخاصة و6 آلاف و173 طائرة مسيرة وإسقاط 1176 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، أوضحت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية اعترضت 10 طائرات بدون طيار و10 صواريخ باليستية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان الخدمة إن "الليلة الماضية، هاجم الروس أوكرانيا، مستخدمين طائرات بدون طيار من نوع شاهد من منطقة بالاكلافا (شبه جزيرة القرم المحتلة)، وتم تسجيل عشر عمليات إطلاق لطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد-136/131، ودمرت القوات الأوكرانية العشر جميعها".

وتم اعتراض جميع الطائرات بدون طيار المعادية تقريبًا في المجال الجوي فوق أوديسا، في منطقة مسؤولية القيادة الجوية الجنوبية.

كان تم الإبلاغ عن سلسلة من الانفجارات في كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قبل إطلاق صفارات الإنذار للتأهب للغارات الجوية.