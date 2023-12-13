"الخارجية الفلسطينية" ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

رحب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، بالتصويت الكاسح لأغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية الأصوات، وتم اعتماد القرار بتصويت 153 دولة لصالح القرار، فيما صوت ضده 10 دول، وامتنعت 23 دولة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وأعرب المالكي، عن شكره للمواقف المبدئية للدول التي صوتت لصالح القرار، وناشد الدول التي امتنعت عن التصويت لمراجعة مواقفها والانضمام إلى الإجماع الدولي الداعي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي والانحياز للحياة بدلا عن ثقافة الموت والقتل والدمار.

ودعا الدول التي صوتت ضد القرار أن تتوقف عن التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن تعمل على منع إسرائيل ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشاد بمواقف الدول من كافة المجموعات الدولية التي غيرت من تصويتاتها السابقة باتجاه وقف إطلاق النار، والحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء، مؤكدا أن نجاح هذا الاستفتاء الدولي على وقف إطلاق النار يتوافق مع جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة الإسلامية العربية الطارئة.

وطالب بسرعة تنفيذ القرار، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة، مشددا على أن الوقت في القطاع من دم ونار.