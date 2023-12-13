الأرصاد: استمرار تساقط الأمطار على البلاد ولكن بشدة أقل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة في التساقط ولكن بكميات أقل عن الأمس، حيث سقطت أمطار فى معظم محافظات شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وكانت متفاوتة الشدة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أن الأمطار تزيد فى المناطق الموجودة شرق البلاد، تحديدا فى محافظة شمال سيناء، وتكون متوسطة ومن الممكن أن تغزر أحيانا، وتشكل بعض السيول فى المحافظة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس.