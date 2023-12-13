أسعار العملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وذلك حسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.34 جنيها للشراء و33.50 جنيها للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بداية تعاملات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.91 جنيها للشراء و39.08 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.25 جنيها للشراء و35.41 جنيها للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.96 جنيه للشراء و21.05 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيهات للشراء و4.33 جنيهات للبيع.

كما استقرت أسعار صرف العملات العربية، مقابل الحنيه المصري، بداية تداولات اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيهات للشراء و8.25 جنيهات للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.83 جنيها للشراء و100.28 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيهات للشراء و8.43 جنيهات للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.28 جنيه للبيع.

وبلغ الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.64 جنيه للبيع.