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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

زير الدفاع الأمريكي
زير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للقاء المسؤولين في البحرين وقطر وإسرائيل. 

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر -في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء الثلاثاء- إن أوستن سيلتقي أيضا عددا من عناصر من القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة. 

وعلق رايدر على حادثة استهداف ناقلة النفط النرويجية قبالة السواحل اليمنية، بأن الولايات المتحدة "تتعامل مع الوضع في البحر الأحمر بشكل جدي"، معتبرا أن "هذه التصرفات خطيرة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقال: "نواصل العمل في الممرات المائية الدولية في جميع أنحاء المنطقة لدعم الملاحة والجهود المبذولة لضمان السلامة والأمن والاستقرار". 

وبشأن هجمات مجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا على قواعد أمريكية في البلدين قال رايدر: "إذا تعرضت قواتنا للخطر فسنتخذ الإجراءات المناسبة لحمايتها والهجمات لن تمنعنا من التركيز على المهمة الأساسية وهي هزيمة داعش". 

وكان مسؤول في البنتاجون قال في وقت سابق أن القوات الأمريكية "تعرضت منذ الـ17 من أكتوبر لـ92 هجوما على الأقل بالصواريخ والمسيرات في العراق وسوريا، تم إحباط معظمها".

البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي الشرق الأوسط الأسبوع المقبل زير الدفاع الأمريكي لويد أوستن