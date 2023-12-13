بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.36 %، عند 11.995،29 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42 %، ليستقر عند 985،01 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.67 % بمجموع 893،96 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.73 % بمجموع 11.163،11 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 180 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 617 مليار درهم مغربي.