حملة المرشح فريد زهران: اليوم شهد زيادة واضحة للتصويت خاصة في النصف الثاني

عقدت حملة المرشح الرئاسي، فريد زهران، غرفة العمليات لليوم الثالث على التوالي والأخير لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.



وأكدت الحملة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها التزمت بكل الضوابط القانونية وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص عمليات الدعاية والتصويت والحشد لمرشحنا سواء داخل اللجان أو خارجها، موضحة: عدم رصدنا لأي مخالفة من ممثلينا في جميع المحافظات على عكس ما رصدناه من حملات بعض المرشحين.



وقد ورصدت غرف العمليات الفرعية اليوم الثلاثاء زيادة واضحة للتصويت خاصة في النصف الثاني من اليوم، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت لمرشحنا بشكل خاص.

وتابعت: ورصدت الحملة اليوم بعض حالات من التصويت الجماعي وزيادة كبيرة في وجود وقائع شراء أصوات ورشاوى مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص للتأثير على إرادة الناخبين الأمر الذي يعكس خرقا واضحا للقوانين يستوجب المساءلة القانونية.

وأختتمت الحملة بيانها قائلة: هذا وسوف تتابع غرفة العمليات قيام مندوبينا في مختلف اللجان العامة بمتابعة عمليات الحصر وإعلان النتائج، وسوف نعلق عليها في التقرير النهائي، وسوف تصدر الحملة التقرير النهائي عن العملية الانتخابية في وقت لاحق.