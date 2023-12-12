دوري أبطال أوروبا.. يونيون برلين يتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول

تقدم يونيون برلين على ريال مدريد، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل كيفن فولاند هدف التقدم لفريق يونيون برلين في الدقيقة 45، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار كيبا أريزابالاجا حارس مرمى ريال مدريد.

وسيطر ريال مدريد على المباراة منذ البداية، لكن يونيون برلين نجح في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

يلعب ريال مدريد المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين، الذين أراحهم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بعدما ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو جويس.



يتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما ودع يونيون برلين البطولة، بتواجده في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة الثالثة وعدد النقاط:

ريال مدريد - 15

نابولي - 7

سبورتينج براجا - 4

يونيون برلين - 2

