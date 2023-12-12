وزير خارجية أوكرانيا يدعو دول الشراكة الشرقية إلى تعزيز التعاون في الطاقة والأمن

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم دول الشراكة الشرقية إلى التركيز على إحياء التعاون في مجال الطاقة وتحسين شبكات الاتصالات وتطوير العنصر الأمني وتنفيذ المشروعات الإقليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للشؤون الخارجية للشراكة الشرقية في بروكسل، الذي عقد دون مشاركة بيلاروسيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم نقلا عن بيان وزارة الخارجية الأوكرانية.

وشدد كوليبا على أهمية تطوير المكون الأمني للشراكة ضمن مبادرة الشراكة الشرقية، قائلا: "يجب على دول الشراكة الشرقية التركيز على مواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الحرب الهجين والمعلومات المضللة والتلاعب والتدخل الأجنبي"، مؤكدا على ضرورة تعميق التعاون القطاعي من خلال التركيز على تنفيذ المشروعات الإقليمية وتحسين شبكات الاتصالات وإحياء التعاون في مجال الطاقة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "يجب الرد على استخدام روسيا لإمدادات الطاقة كسلاح من خلال تنويع طرق إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي والتحول إلى الطاقة النظيفة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعمل بنشاط على تطوير الطاقة المتجددة لتصبح موردا للهيدروجين النظيف في جميع أنحاء أوروبا.