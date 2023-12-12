دوري أبطال أوروبا.. كفارا وأوسيمين على رأس هجوم نابولي أمام سبورتينج براجا

أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تشكيل لاعبيه أمام سبورتينج براجا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتمد ماتزاري على تشكيلة قوية، حيث يضم الفريق عناصر هجومية قوية مثل أوسيمين وبوليتانو، بالإضافة إلى عناصر دفاعية صلبة مثل دي لورينزو ورحماني، ويسعى نابولي إلى الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، من أجل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ناتان برناردو دي سوزا.

خط الوسط: أندري زامبو أنجويسا، ستانيسلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيشا كفاراتسخيليا

ويدخل نابولي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.