ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس مؤتمر الأطراف COP28: التقليل من سقف طموحاتي ليس خيارًا مطروحًا

الدكتور سلطان الجابر
الدكتور سلطان الجابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 دول العالم لاتخاذ مواقف إيجابية في قضايا المناخ.

وقال خلال جلسة "مجلس صناع التغيير": "أريدكم أن تعلموا أننا نحرز تقدماً جيداً، ولكن كما سمعتموني في الاجتماع غير الرسمي، والذي دعوت إليه، ورغم يقيني أننا نحرز تقدماً، إلا أنني لا أعتقد أننا نحرز ذلك بالسرعة الكافية، أردت كسر الحواجز العازلة، وأردت أن أجمعكم جميعاً في غرفة واحدة تحت سقف واحد على طاولة مستديرة حيث يمكننا التحدث بصراحة وشفافية في حوار جماعي وجها لوجه".

وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "هذا بالضبط ما نفعله هنا في هذا البلد، أردت أن يأتي الجميع ومعهم حلول، أردت أن يأتي الجميع مستعدين للتحلي بالمرونة، وقبول الحلول الوسط، وطلبت من الجميع، عدم الحضور بأي تصريحات معدة سلفاً، ولا مواقف محددة مسبقاً، وأريدهم أن يعرفوا أن الفشل أو عدم إحراز تقدم أو التقليل من سقف طموحاتي ليس خياراً مطروحاً".

وتابع: "إنني أدعو جميع الأطراف مراراً وتكراراً إلى التوصل إلى توافق بشأن الصياغة المتعلقة بالوقود الأحفوري، وأنا متأكد أنكم ستتفقون معي، على أن هذه هي أول رئاسة على الإطلاق لمؤتمر الأطراف تفعل ذلك".

 

 

الدكتور سلطان الجابر COP28 قضايا المناخ