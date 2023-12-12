الانتخابات الرئاسية 2024.. ولاء التمامي: تدفق ملايين المصريين للتصويت مشهد تاريخي

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تدفق ملايين المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مشهد يفوق الخيال ولم يتوقعه أحد. فالمصريون هبوا بالملايين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، للاستقرار على شكل المستقبل ووضع لبنات الغد.

وأوضحت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن الانتخابات الرئاسية 2024، هى التي ستصيغ شكل الحكم في المستقبل ولذلك شارك ملايين المصريين، ونزلوا للتصويت في الانتخابات. فهى حق دستوري واستحاق وطني وفرصة لا تتكرر إلا كل سنوات.

وأشارت عضو مجلس النواب أن تدفق المصريين وملايين الناخبين خلال الثلاثة أيام الأحد والاثنين واليوم الثلاثاء، مشهد تاريخي عظيم يؤكد للجميع أن الوطن على قلب رجل واحد ويعي تماما كل المخاطر المحيطة محليا واقليميا ودوليا.

وشدد: أن تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بانتخابات الرئاسة 2024، بما يفوق الـ30 مليون ناخب مكسب للوطن ورهان على المستقبل. ويعكس حالة الوعي المجتمعي للشعب المصري الذي دائما ما نراهن عليه جميعا لتتحطم أمامه كافة مخططات التربص بالدولة المصرية وتهديدات ضرب استقرارها.

وأضافت النائبة ولاء التمامى: أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، تبعث برسالة مهمة للخارج حول وعي وإرادة المصريين في اختيار الغد.