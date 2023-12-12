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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية

وكيل الأزهر ا.د محمد
وكيل الأزهر ا.د محمد الضويني
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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاثة «تمهيدية- متوسطة- تخصصية»، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، مقدمًا التهنئة لكل الناجحين ومتمنيًا لهم مزيد من التوفيق.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تقدم للاختبارات من 27 محافظة (10117) دارسا، حضر منهم (6297) دارسا، ونجح منهم (5670) دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.

- وكيل الأزهر الشريف الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف