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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد المنشآت والأماكن البحثية بمزرعة الراهب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم مزرعة الراهب ، يرافقه الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري ،والدكتور أيمن علي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالي مدير عام الإدارة الهندسية .

وتابع الدكتور أحمـد القاصد  الأماكن البحثية بمزرعة الراهب الخاصة بكلية الزراعة والنباتات الطبية والعطرية الخاصة بكلية الصيدلة  والصوب الزجاجية وابار الري ومزروعات المزرعة  المخصصة لتدريب  الطلاب .

كما تفقد رئيس الجامعة هناجر التخزين  والعنابر الحديثة ومصنع الأعلاف والمنشآت بالمزرعة ،ووجه القاصد بضرورة  إستغلال المنشآت الموجودة بالمزرعة  الاستغلال الأمثل في العملية البحثية والتعليمية

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الادارة الهندسية الطب البيطري جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية كلية الطب البيطري