رئيس جامعة المنوفية يتفقد المنشآت والأماكن البحثية بمزرعة الراهب

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم مزرعة الراهب ، يرافقه الدكتور أحمد الفيومي عميد كلية الطب البيطري ،والدكتور أيمن علي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالي مدير عام الإدارة الهندسية .

وتابع الدكتور أحمـد القاصد الأماكن البحثية بمزرعة الراهب الخاصة بكلية الزراعة والنباتات الطبية والعطرية الخاصة بكلية الصيدلة والصوب الزجاجية وابار الري ومزروعات المزرعة المخصصة لتدريب الطلاب .

كما تفقد رئيس الجامعة هناجر التخزين والعنابر الحديثة ومصنع الأعلاف والمنشآت بالمزرعة ،ووجه القاصد بضرورة إستغلال المنشآت الموجودة بالمزرعة الاستغلال الأمثل في العملية البحثية والتعليمية

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