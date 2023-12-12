أعضاء التنسيقية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.



ففي محافظة القاهرة، أدلى كريم الكناني بصوته في مدرسة إبن النفيس الإعدادية بمدينة نصر، وحسام أبو بكر الصديق بمدرسة الشهيد الرائد ياسر جنينة الرسمية للغات بالشروق، وفاتن الفقي بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمصر الجديدة، وأحمد رامي بالمنطقة الصناعية بالقطامية.



وفي محافظة الجيزة، أدلت رحمه محمود حسين أحمد، بصوتها في مدرسة مصطفي كامل المتميزة، ومؤمن عبدالله سليم، بمدرسة الشهيد نبيل السيد التجريبية بنات بالعجوزة.



وفي الإسكندرية أدلى خالد يسرى شعبان بصوته في مدرسة الشهيد صلاح الدين الدسوقي، فيما أدلى محمد كمال أبوحطب بصوته في مدرسة الفاروق الرسمية للغات بأسيوط، وفي السويس أدلى هاني صبري حنا جرجس بصوته في مدرسة السويس الثانوية العسكرية.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

