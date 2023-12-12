الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس غرفة عمليات حماة الوطن يشيد بتزايد الإقبال على التصويت

أدلى الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، ورئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، بصوته.

ودعا العطيفي عقب التصويت جميع المواطنين للإدلاء بصوتهم في الاستحقاق الرئاسي، مشيداً بالوعي الذي أظهره المصريين خلال أيام التصويت الثلاثة.

وأوضح أن غرفة عمليات حزب حماة الوطن لم ترصد أية خروقات خلال أيام الانتخاب، موضحاً أن الغرفة رصدت السماح لكافة المنظمات الحقوقية بممارسة عملها بحرية تامة، فضلاً عن وجود اهتمام إعلامي واسع بالانتخابات الرئاسية المصرية على المستويات كافة "محلية وإقليمية ودولية".

وأكد العطيفي أن الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب حماة الوطن كان لها دور فعال في هذا الاستحقاق الذي شهد نسب إقبال كبيرة في ظل انتخابات تشهد تعددية حزبية معبرة عن كافة الأطياف المصرية.

إلى هذا شارك عدد من شباب الحزب في التصويت اليوم، حاملين أعلام الحزب ومرددين هتافات "صاحيين من النجمة ننتخب النجمة".