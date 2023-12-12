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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم لمحكمة الجنح في النصب على المواطنين بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة السلام أحالة متهم لمحكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين.
تلقي قسم شرطة السلام بلاغا أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بتضرره من عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم  بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم قدرته على استخراج رخصة قيادة سيارة نقل.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم  بممارسة نشاطاً في النصب علي المواطنين، مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ مالى من المجني عليه  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الاستيلاء علي اموال النصب والاحتيال