الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير من الوافدين على لجان الاقتراع في مدينة الشروق

شهدت لجان مدرسة الطبري بمدينة الشروق إقبالا كبيرا من الناخبين الوافدين من محافظات أخرى، العاملين بالمنطقة، للمشاركة في ثالث أيام الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين، تحت شعار "انزل.. شارك.. صوتك أمانة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، و عبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية على مدار اليومين الماضيين إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ 22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ 4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.