رئيس جامعة كفرالشيخ: التيسير لجميع منتسبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.



واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس، بتأكيد التيسير على جميع منتسبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، وتوجيه الشكر للمشاركين في التصويت من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب لحرصهم على أداء واجبهم الوطني.



عقب ذلك ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعة، وفقًا للأجندة الزمنية للعام الجامعي 2023 /2024 المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية وتشكيل لجان الممتحنين والمصححين، كما تم التأكيد على الالتزام بالمشاركة في اعمال الامتحانات والملاحظات وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الالتزام بتخصصات أعضاء هيئة التدريس عند توزيع تدريس المقررات الدراسية، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية لطلبة الجامعة.



كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة استمرار تنفيذ البرامج والندوات التثقيفية والتوعوية للتصدي للظواهر السلبية والأفكار الهدامة غير السوية، واستمرار تنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع ودعم أفضل الأفكار البحثية والعمل على بناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية المختلفة لإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي، والتأكيد على استمرار تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية التي تتناول مواجهة الظواهر المناخية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف الى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.