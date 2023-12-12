رئيس "ويبكو" يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بموقع ميناء الحمراء البترولى

قام اليوم المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، بالتوجة الى موقع ميناء الحمراء البترولي لتفقد أعمال سير الإنتخابات الرئاسية وسط أجواء وطنية معبرة عن إرادة العاملين فى إختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق نحو واجبهم الوطني.

كما تابع مسعود مهمة تسهيل خروج العاملين من الموقع علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبقاً لجداول العمل الزمنية التى تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل .

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير وزارة البترول والثروة المعدنية - مصر ، أشار ان العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد ، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية .

كما أكد العاملون بمواقع الشركة المختلفة أن تواجدهم وإدلائهم بصوتهم فالعرس الانتخابي يعد بمثابة رسالة واضحة وتعبير مباشر عن وحدة الصف المصرى و وقوف الشعب جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة من أجل حاضر أفضل ومستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم.

وفى نهاية القاء قام مسعود بتقديم الشكر لجميع العاملين بمواقع الشركة ( المركز الرئيسي - موقع ميناء الحمراء البترولي - موقع بدر١) على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم وتلبيه نداء الوطن دعماً منهم لأستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.