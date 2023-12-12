الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ القليوبية يتابع انتظام سير عملية التصويت بالعبور وشبين القناطر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابيه بمدينتي العبور وشبين القناطر في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة بالحي التاسع ومدرسة الـ 70 متر للتعليم الاساسى بحي الشباب.

وفي مدينة شبين القناطر تفقد مدرسة الشهيد رضوان الثانوية التجارية بنات بالمدينة و مدرسة الرسمية التجريبية بالمدينة، ومدرسة أبو بكر الصديق الثانويه بالمدينة.

واطمأن الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات، مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

هذا وقد رصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

جولة المحافظ

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