الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترول

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر بجميع محافظات الجمهورية، يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات فى مظهر حضارى يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدا أن تلك الحشود الغفيرة، رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجا فى الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.
واكد رئيس عمال مصر، أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، من جميع طوائف الشعب المصري، دليل قوى على مدى وعى الشعب المصرى، بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وبحجم المخاطر التى تهدد الأمن القومى.
واضاف جبران، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس عمال مصر لغرفه عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول، بنادى بتروسبوت، لمتابعة التصويت في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث، ومتابعة اجراءات التصويت وحشد العاملين للمشاركة في الانتخابات.