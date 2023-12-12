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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما جددت جمهورية مصر العربية على موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب، ودعوتها لكافة الدول لتجفيف منابع تمويل الإرهاب او توفير ملاذ آمن للتنظيمات أو العناصر الإرهابية، مؤكدة علي تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الأحداث.

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