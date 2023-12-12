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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الملك سلمان الدولية يتابع مشاركة الطلاب في العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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واصل الدكتور أشرف سعد حسين متابعته لليوم الثالث، لمشاركة منسوبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بمختلف المقار الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي.

كما تفقد رئيس الجامعة  لجان المغتربين بمدينة طور سيناء، وسط مشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، ومتابعة انتقال الطلاب بأفرع الجامعة الثلاثة لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، والتنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة والتأكيد على توفير كافة التسهيلات.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع المشاركين في العملية الانتخابية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.

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أعضاء هيئة التدريس الانتخابية الملك سلمان الدولية جامعة الملك سلمان مقار اللجان الانتخابية العملية الانتخابية