الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس جامعة كفر الشيخ يقود مسيرة طلابية حاشدة

قاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، مسيرة طلابية حاشدة لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز الديمقراطية الوطنية، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)؛ ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعوا به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر في مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البية، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة نظمت هذه المسيرة الضخمة بمشاركة كل منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، موضحاً أن هذه المشاركة الحاشدة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين لوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلى جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن المسيرة الطلابية لآسرة طلاب من اجل مصر، عبرت عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى طلبة جامعة كفر الشيخ، حيث أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار بمناخ من الوضوح والشفافية.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بوعي طلبة الجامعة بالاصطفاف لدعم الوطن، فى الانتخابات الرئاسية وبالمشاركة الايجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلبة في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام مقار اللجان الانتخابية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تلك الايجابية تعكس الوعي القومي لدى طلبة الجامعة وان يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع، مضيفاً أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها الى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا إلزاميًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعياً جميع منسوبي الجامعة والشعب المصري العظيم إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام العالم أجمع.

كما قدم رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة في تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز في ظهور الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف.