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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مسيرة حاشدة بالبحر الأحمر لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

مستقبل وطن
مستقبل وطن
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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، مسيرة وطنية حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
جاء ذلك بحضور النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بالحزب، وعماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، وجميع نواب وقيادات وأعضاء الحزب بالبحر الأحمر.
وشهدت المسيرة رفع الأعلام الوطنية، وحث المواطنين على الذهاب للجان والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة؛ للمساهمة في صنع مستقبل وطنهم، وتعزيز الصورة البديعة التي رسمها المصريون خلال اليومين الماضيين.
وقالت "نورا علي" أن المسيرة تنقلت بين عدد من الميادين، ولاقت تجاوبًا شديدًا من قبل المواطنين الذي أكدوا مشاركتهم واختيار المرشح عبدالفتاح السيسي.
وأضافت نورا علي، أن حالة الوعي التي ظهر عليها المصريون خلال الانتخابات تاريخية وغير مسبوقة، وتؤكد نجاح الدولة في بناء الإنسان المصري وتحصينه ضد حملات التشويه والشائعات التي تستهدف زعزعة استقرار وطنه.

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مستقبل وطن انتخابات الرئاسة 2024 النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب