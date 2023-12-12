التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في انقلاب سيارة نقل بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بمدخل قرية الودي التابعة لمركز الصف، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انقلبت به سيارة

وأفادت التحريات أن الطفل المتوفى "اسلام.ع" ١٥ سنة، أثناء استقلاله سيارة نقل كانت في طريقها لتوصيل عمال، حدث انحراف فى إطار السيارة فادي الي انقلابها، مما تسبب في وفاته ، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بمدخل قرية الودي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نقل كانت في طريقها لتوصيل عمال، مما أسفر عن مصرع "إسلام ع." 15 سنة مقيم قرية الكداية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

