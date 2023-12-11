جوائز كاف 2023.. أوشوالا أفضل لاعبة في إفريقيا 2023

فازت النيجيرية أسيسات أوشوالا نجمة برشلونة الإسباني للسيدات، بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2023، وذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها أوشوالا بالجائزة، وهي بذلك أكثر لاعبة تفوز بالجائزة في تاريخها.

وتنافست أوشوالا على الجائزة مع كل من، ثيمبي كجاتلانا، لاعبة المنتخب الجنوب إفريقي ونادي راسينج لويسفيل الأمريكي، وباربرا باندا، لاعبة المنتخب الزامبي ونادي شنغهاي شنغلي الصيني.

وكانت أوشوالا قد قدمت موسمًا مميزًا مع نادي برشلونة الإسباني، حيث سجلت 26 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، كما قادت المنتخب النيجيري إلى لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022.