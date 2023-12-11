جوائز كاف 2023.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 2023

يتابع عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، لإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023.

وأعلن "كاف" فوز النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023، بعدما قدم موسمًا رائعًا مع نابولي، حيث سجل 32هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات وفاز بالدوري الإيطالي وحصل على جائزة هداف البطولة، كما قاد منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا العام الماضي.

ونافس أوسيمين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث سجل 33 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال 2023 لكنه لم يفز بأي بطولة خلال العام.

ولعب حكيمي دورًا كبيرًا في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، كما قاد منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم، وسجل 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة وفاز بالدوري الفرنسي.

ويقدم "البوابة نيوز" تغطية حية للحفل، ويمكن متابعة البث الحي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=bawUsko7EU0

