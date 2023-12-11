الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان أسيوط تغلق أبوابها ومسيرات حاشدة لحماة الوطن بالميادين

أغلقت لجان الانتخابات الرئاسية أبوابها في ثان أيام التصويت، بعد الانتهاء من إدلاء جميع المواطنين المتواجدين داخل اللجان بأصواتهم.

وتصدر أعضاء وقيادات حزب حماة الوطن المشهد من حيث المشاركة الايجابية في التصويت وتنظيم حركة المرور امام اللجان ورفع الأعلام والمسيرات بشوارع المدينة.

وكانت لجان محافظة أسيوط قد شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين في ثان أيام التصويت والتي بدأت أمس الموافق ١٠ ديسمبر وتستمر حتي يوم غد الثلاثاء الموافق ١٢ من ذات الشهر.

كما شهدت لجان الإنتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط، حالة من المشاركة الإيجابية للآلاف من المواطنين منذ بدء التصويت في الساعات الأولى منذ فتح باب التصويت أمام الناخبين وحتي الساعة التاسعة مساء.

كما تحركت عدة مسيرات لحشد المواطنين وحثهم علي المشاركة بحضور النواب والاحزاب السياسية في كل المراكز والأقسام وهو ما كان له مردود إيجابي بخروج مزيد من المواطنين للمشاركة بأصواتهم في أهم استحقاق دستوري.

ويأتي مشاركة أعضاء وقيادات حزب حماة الوطن في الانتخابات دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعبر مصر إلي بر الأمان، وتوجيه رسالة قوية لكل العالم والمتابعين للشأن المصري أن المصريين علي قلب رجل واحد خلف رئيسهم وأن مصر باقية وستظل قلب الأمة العربية النابض مهما تربص المتربصون.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعيةلاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب،ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.