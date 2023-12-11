بالصور.. "مسعود" يتفقد لجنة متابعة سير الانتخابات الرئاسية بمستشفى البترول بالإسكندرية

قام المهندس إبراهيم مسعود - رئيس مجلس إدارة شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) والعضو المنتدب ورئيس لجنة الامناء بالمستشفى، بتفقد أعمال لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية التي تقيمها مستشفى البترول بالإسكندرية وسط أجواء وطنيه وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب فى إختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق نحو واجبهم الوطني.

قامت لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية المشكلة برئاسة د. تامر حلمي - مدير عام المستشفى بمهامها المحددة طبقًا لتشكيل كل لجنة من إعداد كشوف الناخبين من السادة العاملين وتسهيل مهمة خروجهم من العمل علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبق جداول عمل زمنية تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل.

قام مسعود بتقديم الشكر للجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وأثنى على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم ومساعدة زملائهم العاملين وتسهيل جميع المعوقات وتقديم كل سبل الراحة تلبية لنداء الواجب ودعمًا للاستقرار والأمان والسير قدمًا في استكمال مسيرة التنمية الشاملة.

كما قام المحاسب محمود المغربي - رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى بشرح عمليات الرصد والتجهيز وتقسيم الأدوار والخطة الزمنية المحددة لأداء العاملين لدورهم الوطني وتقسيم العاملين والذي يبلغ عددهم ١٠٠٦ عامل علي أيام الإنتخابات الثلاثة ١٠-١١-١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

واضاف قائلا إن نسبة خروج العاملين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت ٤٧.٢٪، كما بلغت نسبة خروج العاملين في اليوم الثاني ٣٠.٢٪، وأنه سوف يتم استكمال خروج باقي العاملين في اليوم الثالث.

كما قامت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بتسهيل خروج العاملين المغتربين الي مقار لجان الوافدين والذي بلغ عددهم ٨٢ عامل علي مدار اليومين وذلك للقيام بواجبهم الوطني في الاستحقاقات الدستورية.

كما أكد رزق بدري - مدير عام الشئون الإدارية بالمستشفى، أنه تم توفير كل الإمكانيات المتاحة من تقديم قاعدة بيانات واضحة لتسهيل إعداد جداول الناخبين لكل العاملين بالمستشفى موضحًا أن جميع العاملين بالمستشفى كانوا علي قدر من المسئولية تجاه وطنهم الغالي.

وفي نهاية اللقاء قدم مسعود الشكر إلي القائمين على هذا العمل الدؤوب وسعادته بتعاون كافة إدارات المستشفى من إدارة الشئون الإدارية والمالية والمهمات والطبية والأمن والحاسب الآلي المشكلين بلجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وسعادته بحالة التطور التي تعيشها مستشفى البترول بالإسكندرية في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل والعاملين في كافة إدارات المستشفى.