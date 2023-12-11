بيرسي تاو أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2023

حصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

وتفوق بيرسي تاو على منافسيه الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز المصري الحالي ويانج أفريكانز التنزاني السابق بجانب الناميبي بيتر شاليوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وقاد بيرسي تاو الأهلي المصري للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه خلال الموسم الماضي، بالفوز على الوداد البيضاوي (3-2) في مجموع المباراتين.

ولم يتوج بيرسي تاو بأي جائزة من قبل على مستوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد مشوار مميز مع صن داونز الجنوب أفريقي ثم برايتون الإنجليزي وبروج وأندرلخت في بلجيكا.

وغاب بيرسي تاو عن حفل الافضل بسبب سفرة مع بعثة الاهلي إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للاندية.

