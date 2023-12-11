الانتخابات الرئاسية 2024.. مواطن يتواصل مع الإسعاف لنقله للإداء بصوته الانتخابي بمطروح

تلقى مرفق إسعاف مطروح، اليوم الإثنين، بلاغا على الرقم الموحد 123 من معتز بالله عبد الفتاح على، 65 سنة يسكن خلف حديقة النصر السنوسية، لكي يتمكن من الوصول إلى مقر لجنة التصويت المسجل بها اسمه بنادى شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، أنه على الفور تحركت سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية.

يأتى ذلك مع إقبال أبناء مطروح على المشاركة في التصويت مع الوعى والاهتمام السياسية بأهمية التعبير عن رأيهم في استكمال مسيرة التنمية والتكاتف في مواجهة التحديات التى تواجه الوطن للعبور إلى مستقبل أفضل.

مواطن يتصل بإسعاف مطروح لتيسير وصوله للأداء بصوته

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