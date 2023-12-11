الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس حي شرق الإسكندرية يدلي بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، بصوته الانتخابي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي بدأت صباح أمس ١٠ ديسمبر وتنتهي مساء غد الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري، وذلك وسط توافد مكثف من المواطنين للإدلاء بصوتهم.

وأشاد بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة القادرة على مواجهة التحديات.

وأكد "حبيب" عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل، موجها الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذى يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة، مؤكدا على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى وتذليل أية عقبات طارئة في الحال داخل أو خارج المقار الانتخابية لحين انتهاء العرس الديمقراطي.

على الصعيد ذاته أشاد رئيس الحي، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين خاصة الشباب والمرأة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.