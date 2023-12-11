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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. عصام فرحات يشيد بالمشهد الحضاري للطلاب الذي يعكس الوعي لدي الشباب الجامعي

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أشاد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بالمظهر المشرف والحضاري للحشود التي ضمت العديد من منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، في أجواء وطنية، للانطلاق للتصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الدولة المصرية للسنوات الست القادمة، مؤكدًا على أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس الوعي لدى الشباب الجامعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وثمن" فرحات" دورهم كسفراء للجامعة في المجتمع للتوعية بما تشهده مصر من مشروعات تنموية واستمرار مسيرتها نحو التحديث والتطوير، موضحًا بأن مشهد الحشود الطلابية أمام المقار الانتخابية يعد شهادة حب وانتماء من جميع منسوبي الجامعة تجاه وطنهم، ويعكس التزامهم بدورهم الوطني في المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.
وتوافد صباح اليوم في مشهد مشرف طلاب الجامعة يحملون علم مصر ويرددون "تحيا مصر" وهتافات وطنية خلال تجمعهم أمام مبنى رئاسة الجامعة قبل المغادرة للجان للتصويت، من خلال ما وفرته الجامعة من تسهيلات ووسائل لنقلهم مقار لجانهم، للتصويت بفعاليات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

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