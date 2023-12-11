"القاهرة الإخبارية": إقبال كثيف من المغتربين المقيمين في الدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

رصد محمد جمال مراسل "القاهرة الإخبارية" من الدقهلية، تفاصيل اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن المراكز الانتخابية واللجان الفرعية شهدت إقبالا كبيرا، بخاصة اللجان الخاصة بالمغتربين، الذين حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية مثل كل المصريين، لاختيار رئيس مصر المقبل.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل السبل لأصحاب الهمم للتصويت، من الكراسي المتحركة وغيرها، كما انتشر المتطوعون الذين يساعدون ذوي الهمم في التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.