الانتخابات الرئاسية 2024.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان بالقليوبية

تفقد وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية.

وأشاد وفد البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي.

وأكد وفد البرلمان العربي، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل أن على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وقال النائب علاء عابد، على هامش تفقد وفد البرلمان العربي، إن إن احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي رسالة مهمة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن كل مواطن يحظى بالحرية في ممارسة حقه الدستوري من خلال اختيار المرشح الأفضل في وجهة نظره.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.