انتخابات الرئاسة 2024.. مسيرات بالأعلام تجوب شوارع دمياط الجديدة

تحرك المئات من أهالي مدينة دمياط الجديدة في مسيرة باعلام مصر إلى اللجان الانتخابية سيرا على الأقدام للمشاركة في الحشد والتصويت في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما تحركت مسيرة من العاملين وموظفي جهاز تنمية دمياط الجديدة رافعين أعلام مصر في مشهد احتفالي لتحفيز المواطنين على المشاركة والتصويت .

كما أعلنت محافظ دمياط عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بعدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى بعدد ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظه لاستقبال مليون و ١١١ الف و ٥٦٨ ناخب وناخبة .

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين فى تمام التاسعة صباحًا ، لافتة الى ان المحافظة قد أتمت كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية بها ،وأيضًا تجهيز خمس لجان على مستوى المحافظه للوافدين " محطة القطارات ، مستشفى ميناء دمياط البحرى ، المعهد الفنى التجارى والمنطقة الصناعية ، مبنى نادى الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة" ، علاوة على تجهيز مقرات المبيت لقوات التأمين.