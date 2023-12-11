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الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب الأمطار.. مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ

سحب مياة الامطار
سحب مياة الامطار من شوارع القصير
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قامت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالدفع بسيارات ومعدات الشركة  لسحب مياه الأمطار المتراكمه بشوارع مدينة القصير
حيث تعرضت المدينة لأمطار متوسطة صباح اليوم الاثنين،  وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة اثار الامطار من مناطق تجمعات المياه بالمناطق المتضررة.

ومن جانبه وجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس.

وتواصل الشركة  إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات و جاهزية جميع المعدات والسيارات  بجميع فروع الشركة بكافة المدن.

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