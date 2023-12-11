بسبب الأمطار.. مياه البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بالدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب مياه الأمطار المتراكمه بشوارع مدينة القصير

حيث تعرضت المدينة لأمطار متوسطة صباح اليوم الاثنين، وتواصل سيارات ومعدات الشركة إزالة اثار الامطار من مناطق تجمعات المياه بالمناطق المتضررة.

ومن جانبه وجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس.

وتواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات و جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكافة المدن.

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