المران الأخير للأهلي قبل السفر للسعودية لخوض كأس العالم للأندية.. شاهد

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك جانباً من المران الأخير لفريقها قبل السفر للسعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى السعودية عصر اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمدينة جدة السعودية فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتي يشارك فيها الفريق الأحمر باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة فى تاريخه.



ويترقب الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمواجهة في منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويعد الفريق السعودي هو الأوفر حظا في التأهل لملاقاة الأهلي في البطولة المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري.

ويرغب الأهلي فى تحقيق نتائج قوية خلال مشاركته التاسعة فى بطولة كأس العالم للأندية، لاسيما وأنه سبق وحقق ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته السابقة، وفي آخر مشاركة بالموسم الماضي اكتفى بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وفى حال تخطي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي سيتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي للبطولة، والفائز منهما سيتأهل للمباراة النهائية.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائي وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية كلًا من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.