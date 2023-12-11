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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024| ردًا للجميل.. مسيرة حاشدة لجماهير المصري ببورسعيد

مسيرة حاشدة لجماهير
مسيرة حاشدة لجماهير المصري ببورسعيد
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نظمت جماهير النادي المصري بـ محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

 

مسيرة حاشدة لجماهير المصري ببورسعيد 

 

ورفعت جماهير المصري أعلام مصر وأعلام النادي المصري وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن خروجهم بهذا العدد الكبير جاء لحبهم لوطنهم وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي، وردا للجميل بعدما استجاب لمطلب أبناء بورسعيد ببناء الاستاد في نفس موقعه التاريخي.

وردد المشاركون بالمسيرة هتافات: تحيا مصر، وبورسعيد بلد الأبطال، وسط أجواء وطنية واحتفالية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة بورسعيد أمس الأحد توافد الآلاف من أبناء المحافظة على لجان الانتخابات منذ الأمس في ظل أجواء احتفالية بين الناخبين.

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مسيرة بورسعيد محافظة بورسعيد الانتخابات الرئاسية جماهير المصري