الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحشد موظفيها للتصويت فى الانتخابات الرئاسية

حرص العاملون بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بجميع قطاعاتها وفروعها تحت قيادة المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على المشاركة الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الذى انطلقت امس الأحد وحتى غدا الثلاثاء.

وأكد المهندس ايهاب الفقى رئيس الشركة ان غرفة العمليات المركزية إقامتها الشركة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية واشاد سيادته بوعى العاملين الذى ظهر من خلال التواجد باللجان الانتخابية للمشاركة بفاعلية وأشار إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجموع العاملين فى مختلف المناطق التابعة للشركة.

والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وقد حرصت الشركة على تذليل اى عوائق أمام العاملين لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل انتقال لنقل العاملين لكافة اللجان الانتخابية.