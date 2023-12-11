مطار العريش الدولي يستقبل 287 طائرة مساعدات لغزة

استقبل مطار العريش استقبل خلال الساعات الماضية 7 طائرات نقلت شحنات مساعدات موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لنقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة، صرح بذلك الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء منها طائرة قادمة من قطر تحمل 7863 طن مستلزمات نظافة شخصية للأطفال ومستلزمات طبية، وطائرة من الكويت نقلت 37293 طنا و3 سيارات إسعاف ومواد غذائية وإغاثية، وطائرة من قطر نقلت 51545 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من الإمارات نقلت 35 طن مواد غذائية، وطائرة من قطر نقلت 56590 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من كازاخستان نقلت 39159 طنا مستلزمات طبية، وطائرة من فرنسا نقلت 8910 أطنان مستلزمات طبية.

ليرتفع بذلك اجمالي الطائرات التي وصلت مطار العريش الدولي منذ بداية الحرب في 7 اكتوبر الماضي حتى اليوم الي 287 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية تحمل نحو 8000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

كما استعد مطار العريش الدولي لأستقبال الطائرة الإغاثية الـ38 من الجسر الجوى الكويتى اليوم الاثنين محملة بمساعدات إغاثية من المستلزمات الأساسية كالملابس ثقيلة وبطاطين تزن 10 أطنان لمجابهة فصل الشتاء فى غزة والتي سيجري تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى في مطار العريش، على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.