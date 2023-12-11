"مناهضة العنف القائم على النوع" ندوة بجامعة بني سويف

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعه، ندوة توعوية بعنوان مناهضة العنف القائم على النوع، بالتعاون مع كلية الألسن ومحافظة بني سويف، ضمن فعاليات ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور شريف الجيار عميد الكلية،والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة،

وأشار رئيس الجامعة إلى ان الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها أشكال وصور العنف والآليات القانونية للتصدي له، وتكريم الإسلام والأديان السماوية للمرأة، وحقوقها من المنظور الديني، والجهود المبذولة من قِبل الدولة في سن التشريعات والقوانين التي تجرم العنف ضد المرأة وتكفل لها حقوقها، وكذلك الدور التوعوي الذي يقع علي عاتق المؤسسات التعليمية والجامعية لتوعية منسوبي تلك المؤسسات وذويهم بخطورة العنف وأضراره النفسية والصحية علي الإناث والذي يمتد تأثيره على الأسرة والمجتمع ككل، والزواج المبكر والآثار النفسية والمضاعفات المصاحبه له، وكيفية الدفاع عن النفس ضد التحرش في الأماكن العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات الندوة تم عرض المشروع الخاص بترجمة دليل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية الصادر عن المجلس القومي للمرأة - خلال فعاليات ال ١٦ يوم لمناهضة العنف، من اللغة العربية إلى 3 لغات أجنبية (الإنجليزية، والفرنسية، والصينية)، حيث سيتم منح بعض نسخ من الدليل المُترجم لبعض الجهات التنفيذية، من المحافظة ومديرية الأمن والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف بجامعة بني سويف، وفي ختام الندوة تم تكريم مجموعات العمل القائمة على الترجمة من طلاب الأقسام الثلاثة.

جدير بالذكر أن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي؛ للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف، وتستمر لمدة 16يومًا، بمشاركة العديد من الجهات الشريكة بالمحافظة.

حضور فعاليات اللقاء الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والأستاذة ليلي أبو عقل محامية بالنقض ووكيل وزارة العدل لشئون الأسرة سابقاً، والأستاذة حنان محمود إبراهيم واعظة بالأزهر الشريف بمنطقة وعظ بني سويف والمنسقة الإعلامية للواعظات، وملازم أول مي محمد حقوق الإنسان، والدكتورة جمانة رمضان عضوة بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بني سويف، والأستاذة سلمي فتحى مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة وطالبات الكلية.