جامعة الزقازيق تواصل مسيراتها الحاشدة لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

انطلقت اليوم الاثنين، من جامعة الزقازيق مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتي بدأت منذ الأمس وتستمر على مدار ٣ أيام حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر الحالي، في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وقد بدأت المسيرة اليوم يتقدمها د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة من أمام كلية الآداب وجابت كل أرجاء الحرم الجامعى، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، حيث شارك فيها د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و د.أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر .

كما وجه د.خالد الدرندلى ، رئيس الجامعة، الدعوة إلى جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وجموع الشعب المصري ، للمشاركة فى ماراثون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.