لإدخالها غزة.. مصر ترسل 50 شاحنة مساعدات جديدة لمعبر العوجا

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء أن الهلال الاحمر أرسل اليوم الي معبر العوجا دفعة مساعدات فلسطينية جديدة تضم 50 شاحنة مساعدات طبية وغذائية تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني وجاري ارسال 100 شاحنة اخري اليوم الاثنين كما سمحت السلطات المصرية بادخال 3 شاحنات وقود الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما شهدت شمال سيناء اليوم زيارة دولية هامة لوفد مجلس الامن الدولي وصل الي مطار لعريش لتفقد اوضاع المساعدات الفلسطينية والجرحي الفلسطينيين وتفقد معبر رفح البري .

وقد شهد معبر رفح البري أمس الاحد استقبال 25 جريح فلسطيني و20 مرافق وتم توجيههم للعلاج بمستشفيات العريش وبئر العبد كما سمحت السلطات المصرية بأدخال جثمان شهيد فلسطيني الي غزة عبر معبر رفح توفي خلال علاجه بالمستشفيات المصرية كما عبر امس 468 من حاملي الجوازات الاجنبية والمصريين كما تم ادخال 100 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني و5 شاحنات وقود وغاز طهي طعام .