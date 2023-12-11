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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. رجال الشرطة يساعدون كبار السن أمام لجان بورسعيد

رجال الشرطة يساعدون
رجال الشرطة يساعدون كبار السن أمام لجان الانتخابات الرئاسية
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ساعد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة بورسعيد، كبار السن والمرضى، اليوم الإثنين، على التوجه إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من بين 4 مرشحين.

وحرص كبار السن والمرضى على المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية على كراسي متحركة أو مستخدمين العكاز، مؤكدين على أن مشاركتهم جاءت من أجل مصر ومستقبل أبنائهم وأحفادهم.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها،ط بمحيط مقار الانتخابات الرئاسية 2024 في ثاني أيام الانتخابات التي تستمر حتى مساء الغد.

ناخب على عكاز يشير بعلامة النصر
ناخب على عكاز يشير بعلامة النصر
سيدة على كرسي متحرك يساعدها رجل شرطة
سيدة على كرسي متحرك يساعدها رجل شرطة
رجل شرطة يساعد سيدة على كرسي متحرك
رجل شرطة يساعد سيدة على كرسي متحرك
رجل شرطة يساعد أحد كبار السن
رجل شرطة يساعد أحد كبار السن
سيدة على عكاز أمام لجنة انتخابية في بورسعيد
سيدة على عكاز أمام لجنة انتخابية في بورسعيد
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