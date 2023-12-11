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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الامن الدولي بالعريش
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استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الامن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا علي ان مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المحافظ أن وفد مجلس الامن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات امام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

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