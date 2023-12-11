محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مجلس الأمن الدولي بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد مجلس الامن الدولي خلال وصوله مطار العريش الدولي، في حضور مساعد وزير الصحة المصري ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطيني ووفد من الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

واستعرض المحافظ الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة، مؤكدًا علي ان مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف المحافظ أن وفد مجلس الامن سوف يقوم بزيارة تفقدية لشاحنات المساعدات امام معبر رفح البري والمساعدات في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وزيارة الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.