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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال السلة للسيدات

صالة البطولة
صالة البطولة
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تنطلق، اليوم الإثنين، بطولة بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للسيدات، و التي تستمر حتى  19 ديسمبر الجاري بنادي سبورتنج، حامل لقب البطولة.

 ويشارك في البطولة على 10 فرق مقسمين على مجموعتين، ويأتي سبورتنج على رأس المجموعة الأولى، ومن المقرر  أن يلتقي ان يلتقي بطل الكونغو في الثامنة والنصف مساء اليوم.

وأجريت مراسم قرعة البطولة، مساء أمس في إحدى فنادق مدينة الإسكندرية، بتواجد عدد من مسؤولي الاتحاد الأفريقي ومندوبي الفرق.    

 وكان أعلن محمد محروس، المدير الفني لسبورتنج قائمة الفريق  والتي ضمت 12  لاعبة، ضمنهم أربع محترفات:

هاجر عامر - ريم موسى - أسرار ماجد - ديستني بيتس - منار إيهاب - نور علي طلعت - جينا حلمي - ياسيني ديوب - نادين ياسر - سييرا ديلارد - فاتو دياني - نورهان فؤاد. 

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